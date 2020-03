Samuel Umtiti na rota do Arsenal

Depois de o interesse do Manchester United, é agora o Arsenal a intrometer-se na situação de Samuel Umtiti em Barcelona. O central francês é um dos jogadores que não convenceu os blaugrana e sairá na próxima janela de transferências.





Mikel Arteta, treinador do Arsenal, espera poder reforçar a sua equipa com Umtiti, que já declarou o desejo de jogar em Inglaterra, para atacar a próxima temporada dos gunners. Depois de Pablo Mari, espanhol proveniente do Flamengo, e Willia Saliba, que retorna do Saint-Étienne, os londrinos procuram mais um jogador para o centro da defesa.Avaliado em 40 milhões de euros, o francês de 26 anos chegou a Barcelona em 2016 proveniente do Lyon por 25 milhões, e sabendo que os catalães precisarão de vender para poder investir em grande, será um dos jogadores a deixar Camp Nou.