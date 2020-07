Andrew Massey, médico que trabalhou com o Liverpool, recordou numa entrevista ao jornal 'The Scottish Sun' o dia em que teve de suturar o pénis de Steven Gerrard.





"Pensei em toda a minha preparação médica, mas em nenhuma parte nos ensinam como coser um pénis. Pensei: 'Não quero que o primeiro pénis que eu cosa seja o do Steven Gerrard', mas assim foi", recordou o clínico, que agora trabalha para a FIFA.Massey lembra que o agora treinador do Rangers sofreu a lesão num jogo da Taça da Liga Inglesa contra o Bournemouth, em 2014, e que depois de suturar a ferida, Gerard acabou por voltar ao jogo."Olhei para baixo e vi que havia sangue por todo o lado e pensei 'wow, isto deve ser realmente doloroso", acrescenta o médico.Steven Gerrard, recorde-se, já falou sobre este incidente. "Temi ter de dizer adeus a um velho amigo. Dei-me conta que o médico também não estava muito confortável com a situação, mas ele fez um bom trabalho. Não senti dores quando fez a sutura, foram quatro pontos."