«São de topo mundial»: Josko Gvardiol escolhe os colegas mais talentosos do City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O croata Josko Gvardiol, central do Manchester City, não tem dúvidas sobre quais os companheiros de equipa que mais o surpreenderam no clube inglês. Em entrevista ao canal de YouTube do City, o defesa foi sincero e destacou dois colegas "incríveis".

"Ederson e Rodri. O 'Eddie' porque é guarda-redes e é incrível a dominar a bola com os pés. Quanto ao Rodri, destaco-o porque ele aparece sempre no momento certo, está sempre com a bola e a forma como controla o esférico é algo de fantástico. São de topo mundial", registou.