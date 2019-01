Sarri diz que Higuaín se vai transferir para o Chelsea

O treinador italiano Maurizio Sarri disse esta quarta-feira que o Chelsea estava a finalizar as negociações para contratar o futebolista internacional argentino Gonzalo Higuaín, emprestado pela Juventus ao AC Milan.Segundo o técnico dos londrinos, as duas partes estão "a algumas horas de assinar um contrato", ainda que o jogador não vá estar ainda a postos para jogar com o Tottenham, na quinta-feira, na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa.O avançado de 31 anos chegou à Europa proveniente do River Plate, para jogar no Real Madrid, entre 2007 e 2013, antes de se transferir para o Nápoles, em que foi orientado por Sarri em 2015/16, numa época em que conseguiu 36 golos em 35 jogos no campeonato.Esse registo igualou o de Gino Rossetti, que 87 anos antes tinha estabelecido o recorde de golos numa só temporada do principal escalão italiano, e o argentino, 75 vezes internacional (31 golos), está próximo de voltar a encontrar o treinador italiano.Depois do Nápoles, Higuaín chegou à Juventus por 90 milhões de euros, em 2016, sendo emprestado no início da presente temporada ao AC Milan, realizando até agora 22 jogos e apontando oito golos.