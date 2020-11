Selecionador de Inglaterra teve covid-19 mas nem os jogadores souberam

Gareth Southgate, o selecionador inglês, lutou secretamente contra a covid-19, revela este domingo o jornal inglês 'The Sun'. O técnico, de 50 anos, contraiu a doença no final do mês de outubro depois de ter revelado alguns sintomas e esteve isolado durante 10 dias.





Os jogadores não foram informados nem ninguém soube do sucedido. "Ele é um profissional e superou o problema. Felizmente está em boa forma física e isso ajudou", disse ao jornal uma fonte próxima de Southgate.O treinador deu positivo a 25 de outubro, numa fase em que preparava os jogos internacionais desta fase. Não foi ver nenhum encontro da Premier League ao vivo durante esse período e a 5 de novembro testou negativo.