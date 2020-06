Sem perdão em Inglaterra: quem furar confinamento é multado e perde pontos

O governo do Reino Unido não quer falhas no regresso do futebol, tendo concedido plenos poderes à Premier League (PL) para multar e até tirar pontos a quem viole a legislação do confinamento. Da primeira vez que isso se verificar, o clube sofre de imediato uma coima no valor de 224 mil euros. Em caso de reincidência, a PL promete retirar pontos (desconhece-se ainda quantos) ao prevaricador. A competição é retomada no dia 17, tendo a PL informado que não existe neste momento qualquer caso positivo de Covid-19 no seu universo.

TAD analisa recurso do City

O Tribunal Arbitral do Desporto analisa hoje o recurso do Manchester City, que quer reverter a suspensão de dois anos das provas europeias aplicada pela UEFA, devido ao alegado incumprimento das regras do fair play financeiro. Ferran Soriano, diretor executivo do clube, garante que o Manchester City tem provas irrefutáveis de que está inocente.