Sem qualquer relação: Erik ten Hag e Jadon Sancho já nem se falam

A relação entre o holandês Erik ten Hag e o inglês Jadon Sancho já é inexistente. Quem o garante é o 'The Sun', que após ouvir fontes próximas do Manchester United, destaca que o treinador e o extremo já nem falam um com o outro.

O craque não alinha pela equipa desde a derrota frente ao Arsenal (1-3), no dia 3 de setembro. De lá para cá o jogador já foi castigado, já reagiu nas redes sociais e passou a ser um pária dentro do plantel red devil.

Sancho está a treinar com os jovens da academia do clube e, de acordo com o diário inglês, o holandês quer assegurar a sua saída do clube o quanto antes, a bem da harmonia no seio do plantel.