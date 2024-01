Sempre a somar: Douglas Luiz está na mira do Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Douglas Luiz tem mostrado serviço com a camisola do Aston Villa. De tal forma que já se fala com insistência da transferência para o Arsenal.

Mikel Arteta, treinador dos gunners, é fã das características do médio e vê nele uma solução para o miolo da equipa.

Caso as negociações não cheguem a bom porto, os londrinos têm outras opções no catálogo: Martin Zubimendi, da Real Sociedad, e Amadou Onana, do Everton.