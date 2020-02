Série sobre o Sunderland vai ter 2ª temporada

Foi uma série que agitou a comunidade e gerou tremendo interesse por parte dos subscritores da popular plataforma de streaming Netflix e, por isso, já tem assegurada a 2ª temporada, que deverá ser lançada muito em breve.

Recorde-se que "Sunderland ‘Till I Die’" foi um sucesso que cativou muitos espetadores, que se deixaram envolver pela forma como as câmaras captaram o âmago da formação inglesa numa época de insucesso e que levou à descida do Championship rumo à League One.

Leo Pearlman, produtor da série, esteve numa palestra na Universidade de Sunderland e assegurou que dentro de "4 ou 6 semanas" chegará novo conteúdo à plataforma.