Shaw revela quem é mais difícil desarmar: «Tem tudo para ser o melhor médio do Mundo»

Luke Shaw não tem problemas em revelar qual é o jogador mais complicado de enfrentar nos treinos do Manchester United. O lateral-esquerdo, colega de Diogo Dalot e Bruno Fernandes nos red devils, aponta um médio e diz que pode ser o melhor do Mundo nessa posição.





"O jogador mais difícil de desarmar é o Paul Pogba. É tão grande, forte e tem os pés rápidos. Para ser honesto, tem tudo para ser o melhor médio do Mundo. Podem perguntar a qualquer jogador na equipa em relação a isso. Tenho de escolher o Paul porque é mesmo difícil tirar-lhe a bola. Sabes escondê-la e tem a qualidade para rematar ou fazer grandes passes também", destacou ao site do United.Ainda assim, há outros complicados de enfrentar. "Não diria que ter medo é a expressão certa porque eu gosto muito de jogar contra o Rashford e o Martial. São habilidosos, de grande qualidade e gosto do desafio", rematou.