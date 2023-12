Shearer arrasa o Chelsea: «Como é possível gastar quase um bilião de libras e não ter um avançado?»

Alan Shearer voltou a disparar chumbo grosso. Bem ao estilo que o vem caracterizando no podcast 'The Rest Is Football" - um verdadeiro sucesso de audiências onde surge ao lado dos também ex-craques Gary Lineker e Micah Richards -, o antigo homem-golo da seleção inglesa visou a gestão e os projetos de Chelsea e Manchester United, cujas equipas voltaram a desapontar na última jornada da Premier League.Começando pelo Chelsea, Shearer lembrou o investimento faraónico dos londrinos, que depois de perderem em casa do Everton por 2-0 ocupam agora o 12º lugar da tabela, depois de já terem desapontado de forma gritante na época passada. "As pessoas que estão a gastar fortunas nos jogadores que foram sendo entregues ao [técnico] Pochettino têm de olhar bem para dentro de si próprio. Ainda por cima a darem oito anos de contrato a alguns deles… Meu Deus!!! A sério... Como é que se gasta pouco menos de um bilião de libras e não se tem um ponta de lança?"Micah Richards, ex-defesa do Manchester City, reconheceu que o rival United é "o maior clube de Inglaterra" quando o tema passou a ser a crise de resultados dos red devils - derrotados em casa com estrondo pelo Bournemouth por 3-0. E Shearer voltou a não perdoar, apontando: "Olho para o Manchester United e só vejo problemas. Andámos lá dentro durante muitos anos e percebemos o que se passa só de olhar para os jogadores, para a sua linguagem corporal. E não é de agora. Em jogos anteriores, olhava para o Jadon Sancho, para o Rashford e percebia que o balneário está partido ao meio." E quando Gary Lineker se interrogou sobre qual a solução, o ex-artilheiro de Southampton, Blackburn e Newcastle rematou: "Tem de vir de cima, mesmo, mesmo do topo. As coisas têm de mudar a partir daí. Não há volta a dar!"