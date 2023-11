Shearer continua a não perdoar: «Somos os melhores em tudo... menos nos árbitros»

Alan Shearer continua a não facilitar. Depois de ver o 'seu' Newcastle vencer o Arsenal na última ronda da Premier League por 1-0, num desafio que motivou acesas críticas à arbitragem por parte do técnico dos gunners, Mikel Arteta, o antigo goleador inglês não se mostrou propriamente apreciador do tom usado pelo treinador espanhol nas palavras, mas ainda assim dirigiu duras palavras ao setor. Para o ex-artilheiro, os homens do apito da Premier League estão abaixo do nível da mesma.No podcast ‘The Rest is Football’, Shearer pronunciou-se sobre o tema e, tal como fazia diante das balizas adversárias, não perdoou: "Nós temos o melhor de tudo. Em Inglaterra temos o melhor futebol, os melhores estádios, os melhores ambientes, os melhores jogadores e os melhores treinadores. Só não temos os melhores árbitros. Infelizmente, eles não são bons o suficiente. Percebo que eles têm um trabalho difícil, que nunca saem a ganhar, mas o nosso conjunto de árbitros é pobre."