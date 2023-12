Shearer deixa dica ao Newcastle: «De Gea anda para aí, livre e sem contrato...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alan Shearer foi um dos grandes avançados do futebol inglês e uma das maiores figuras do Newcastle. Continua apaixonado pelo emblema magpie e, por isso, não se furtou a deixar uma dica à direção do clube sobre qual o melhor reforço para a baliza.

Numa altura em que Nick Pope está lesionado e Martin Dubravka tem feito as despesas da baliza sem grande brilhantismo, Shearer tem a solução...

"Acho que no mercado de transferências temos de contratar um guarda-redes e um avançado. Boa sorte a tentarem encontrar um bom avançado que não custe valores absurdos. Depois, também é necessário um guarda-redes e o De Gea anda para aí, livre e sem contrato. Sei que o salário seria tremendo, mas a verdade é que não pagaríamos pela transferência", registou.