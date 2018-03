Continuar a ler

"Há agora verdadeiros sinais de que o Manchester United está de regresso sob o comando de José Mourinho. O problema deles nesta temporada é que tudo o que fazem é julgado à luz do que está a acontecer do outro lado da rua, no Manchester City. E não, o Manchester United não joga o mesmo futebol da equipa de Pep Guardiola. Poucas equipas no Mundo o conseguem fazer nesta altura. Mas isso não nos deve impedir de ver a evolução conseguida sob o comando de Mourinho - e o que vimos no sábado é mais uma evidência disso mesmo.", escreveu Shearer, que também integra o painel de comentadores da BBC, ao lado do apresentador Gary Lineker.



"Mourinho matou aquele jogo para garantir a vitória. E esse facto, em si mesmo, tem de ser admirado. Não faz qualquer sentido conseguir uma vantagem daquelas frente a uma equipa de grande poder ofensivo e depois estragar o trabalho feito indo de forma frenética à procura de mais. O United fez a maior parte do trabalho na primeira parte e depois acabou com tudo na segunda", prosseguiu o antigo avançado, entrando depois na comparação do português com outros treinadores:



"Mourinho armou a sua equipa de forma a abafar o Liverpool por completo. Com toda a posse de bola que conseguiu, o Liverpool não produziu uma oportunidade decente para marcar. David De Gea não teve de fazer uma defesa. De certa forma isto é algo para se admirar."



"É neste tipo de coisas que Mourinho é perito. No início da temporada ouvi alguns a dizer que os treinadores como Mauricio Pochettino são o futuro, enquanto outros, semelhantes a Mourinho, representam o passado. Mas a meio da semana, Mourinho certamente teria conseguido tirar vantagem do empate que o Tottenham teve em Turim [frente à Juventus] e do golo de vantagem em Wembley para fazer com que a sua equipa continuasse na Liga dos Campeões", reforçou, encerrando com uma certeza:



As opiniões de jornalistas e comentadores em Inglaterra sobre o Manchester United-Liverpool (2-1) dividem-se no que parece ser mais uma discussão entre quem vê o copo meio vazio, ou meio cheio. José Mourinho está no centro de mais este furacão. De Jürgen Klopp, o derrotado, pouco (ou nada) se fala. Mas o treinador português não ouviu - e leu - só críticas pela forma pragmática como abordou o jogo frente ao rival figadal do clube de Old Trafford.Alan Shearer, antiga glória do Newcastle e da seleção inglesa, dedicou a coluna que assina no jornal 'The Sun' ao assunto e defendeu Mourinho, chegando ao ponto de arriscar que o Tottenham se teria apurado para os quartos-de-final da Liga dos Campeões na quarta-feira caso o treinador do United estivesse no lugar de Mauricio Pochettino.