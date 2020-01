Sheffield United contrata médio Sander Berge ao Genk

O internacional norueguês Sander Berge, que representava os belgas do Genk, assinou contrato até 2025 com o Sheffield United, sendo que o emblema da Liga inglesa de futebol anunciou ter pagado "uma verba recorde" pelo passe do médio.

"O United voltou a pulverizar o recorde de transferências do clube, ao assegurar os serviços de um médio internacional norueguês altamente cotado, com um contrato de longa duração", escreveram os 'blades' no seu site oficial.

De acordo com a imprensa inglesa, o Sheffield United, oitavo classificado da Premier League, pagou 25 milhões de euros pelo médio, que completa 22 anos em fevereiro.

Sander Berge representou Asker e Valerenga no seu país natal, tendo rumado ao Genk em 2016.