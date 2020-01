Sheffield United vence West Ham e sobe provisoriamente ao quinto lugar

O surpreendente Sheffield United subiu esta sexta-feira, provisoriamente, ao quinto lugar da Premier League, ao vencer por 1-0 na receção ao West Ham, em jogo da 22.ª jornada da prova.

Um golo do escocês Oliver McBurnie, aos 53 minutos, revelou-se suficiente para que os blades, que esta época subiram ao primeiro escalão, voltassem aos triunfos na Premier League, após três jogos em que registaram um empate e duas derrotas.

O jovem central português Gonçalo Cardoso, ex-Boavista, não saiu do banco de suplentes do West Ham.

Com esta vitória, o Sheffield United ultrapassou Wolverhampton, Tottenham e Manchester United, que jogam no sábado, e subiu ao quinto lugar, com 32 pontos, mais um do que os red devils e dois do que spurs e wolves.

Já o West Ham é 16.º colocado, tendo somado o 10.º desaire nos últimos 14 encontros da prova.