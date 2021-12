Sheringham prefere Kane a avançado-centro: «Ronaldo não tira vantagem dos colegas»

Teddy Sheringham foi um dos avançados ingleses mais mortíferos das últimas décadas e é conhecido por avaliar quem agora atua na posição que bem conheceu no relvado. O antigo dianteiro de Tottenham, Manchester United ou West Ham revelou não preferir Cristiano Ronaldo como avançado-centro, escolhendo Harry Kane em detrimento do português."O Cristiano Ronaldo é um dos dois melhores jogadores do Mundo mas jogar com ele tem algo de engraçado... Ele marca golos do nada pela qualidade dele mas não tira realmente vantagem dos colegas. Pode ser um bocado duro de dizer mas prefiro saber o que podes tirar de um jogador quando perguntas com quem gostarias de jogar", começou por sustentar em declarações ao 'Football London'."Harry Kane é o que é. Não podes mudar as características dos jogadores. O Ronaldo não pode ser o avançado-centro da forma que Kane joga porque ele não gosta de jogar de costas para a baliza. O Ronaldo é aquele que quer correr para as coisas e vê-las de fronte. Em sentido contrário, o Kane pode jogar de costas. São dois números 9 completamente diferentes. Sobre quem escolheria, a pergunta é difícil mas escolho o Kane. Penso que ele faz as coisas para a equipa e trabalha para ela. Sei que ele marca os seus golos e às vezes é muito egoísta, mas tens de ser assim como avançado. Sabemos o que vamos tirar dele, semana após semana. Ele lidera a equipa [Tottenham] e é altruísta, mas egoísta nas horas certas e é por isso que marca tantos golos", sustentou o antigo internacional inglês, de 55 anos.