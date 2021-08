'Show' de Fábio Carvalho vale novo triunfo ao Fulham de Marco Silva no Championship

O Fulham de Marco Silva segue sem conhecer o sabor da derrota esta temporada. A equipa atualmente orientada pelo treinador português Marco Silva venceu esta terça-feira, por 2-1, na deslocação ao terreno do Millwall, em jogo da terceira jornada do Championship.

Fábio Carvalho foi a principal figura dos 'cottagers' ao apontar um golo e uma assistência para Mitrovic - num espaço de oito minutos. O português, natural de Torres Vedras, segue com o pé quente neste arranque de temporada, já com dois golos no campeonato.

Com este triunfo, o Fulham de Marco Silva passa a liderar, ainda que à condição, o Championship com sete pontos - os mesmos que soma o Stoke City -, sendo que no pior dos cenários poderá ser igualado na tabela pelo Middlesbrough, Blackburn Rovers, Bournemouth, West Bromwich ou QPR.