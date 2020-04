Sidwell: «Lampard e Terry choravam no chão»

Steve Sidwell, ex-médio inglês que representou o Chelsea em 2007/08, falou sobre a saída de José Mourinho do clube, em setembro de 2007, numa altura inesperada. O jogador começou por dizer que ao contrário do que as notícias na altura sugeriam, o técnico português nunca teve problemas com as maiores estrelas da equipa, como ficou provado quando foi ao balneário despedir-se do plantel.





"Nunca senti qualquer tensão ou pensei que houvesse problemas. Não se sentia lá dentro. Os jogadores estavam unidos, ninguém se virou contra ele, não tinha perdido o balneário", começou por dizer ao 'Athletic' e então acrescentou: "Foi estranho quando ele entrou no balneário para se despedir. Não se ouvia uma mosca. Parecia um funeral. Depois vês jogadores de enorme carácter como Drogba, Lampard e Terry a chorarem no chão e não ficas indiferente. Também fiquei chateado. Foi realmente muito estranho."José Mourinho acabaria por ser substítuido por Avram Grant, que no início dessa época tinha sido contratado para diretor do futebol, e aí Sidwell perdeu espaço na equipa, acabando por sair no final da temporada. O Chelsea perderia o campeonato para o Manchester United e também a final da Liga dos Campeões para os mesmos red devils, no desempate por penáltis.