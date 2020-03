«Simplesmente deslumbra com classe»: ingleses rendidos a mais uma exibição de Bruno Fernandes

Não há jogo em que Bruno Fernandes não termine com um elogio da imprensa inglesa. O médio português do Manchester United voltou, esta quinta-feira, a ser fundamental na goleada (0-5) imposta pelos red devils na visita ao reduto do LASK Linz, em jogo a contar para os 'oitavos' da Liga Europa, ao assistir para o primeiro golo da partida.





Bruno Fernandes has now been directly involved in seven goals in nine games across all competitions for Man Utd:



4 assists

3 goals



It's like he's always been a Red. pic.twitter.com/adh6jblAW2 — Squawka Football (@Squawka) March 12, 2020

À passagem do minuto 28, o internacional português arrancou no meio-campo da formação austríaca, deixou dois adversários para trás e descobriu o nigeriano Ighalo entre a defesa adversária que, com classe e criatividade, atirou para o fundo das redes da baliza defendida por Schlager. Com mais este contributo, o camisola '18' dos red devils aumentou para sete o número de participações diretas em golos do Manchester United num total de nove jogos pelos red devils - quatro assistências e três golos -, tal como refere o ''.No final do encontro, as apreciações da imprensa inglesa à exibição do médio português foram, uma vez mais, merecedoras de vários elogios, realçando a "classe", "criatividade" e a "excelente ecibição" que realizou."Simplesmente deslumbra com classe. Originou a assistência para o primeiro golo de Ighalo e também proporcionou uma grande oportunidade para o avançado com outro pormenor delicioso", é assim a apreciação do '', que atribuiu ao médio português a nota 8, numa escala de 0 a 10.Já o '' destaca mais uma assistência do ex-jogador do Sporting em mais um jogo pelos red devils, afirmando que a criatividade do médio luso faltou à equipa na primeira metade da época. "Continua a brilhar. Mais uma excelente exibição e mais uma assistência. A criatividade que ele trouxe já estava em défice neste Manchester United ainda antes do Natal", refere.Por fim, a página oficial do Manchester United não deixou passar em claro mais um grande jogo de Bruno Fernandes, tal como faz questão de mencionar. "Não pensavam que íamos passar a noite sem elogiarmos o Bruno Fernandes, pois não?"