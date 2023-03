Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger no 'Hall of Fame' da Premier League

Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, consagrados treinadores do Manchester United e do Arsenal, respetivamente, entraram esta quarta-feira no 'Hall of Fame' da Premier League, anunciou a liga inglesa. O francês e o escocês tornaram-se os primeiros técnicos a entrar no prestigiado grupo de lendas onde já figuram nomes como Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Didier Drogba, Peter Schmeichel ou Sergio Aguero."Estou encantado por ser introduzido no 'Hall of Fame' da Premier League. É uma honra receber este tipo de reconhecimento", disse o agora reformado treinador escocês que fez o seu percurso na Premier League no Manchester United ajudando o clube a tornar-se um dos maiores no futebol inglês e mundial.Wenger assumiu o comando do Arsenal em 1996 e, ao longo de 22 anos, venceu três títulos da Premier League, incluindo a icónica temporada invencível em 2003/2004. 476 vitórias em 828 jogos são alguns números que marcaram a presença do francês em Inglaterra."Estou muito agradecido. Quero ser conhecido como alguém que amou o Arsenal", destacou o técnico às plataformas da liga depois de receber a honra.