Sissoko: «Mourinho trouxe uma nova frescura»

Mesmo sem jogar desde janeiro por causa de uma lesão, Moussa Sissoko acredita que Mourinho é o técnico certo para o Tottenham.





"Estamos felizes com Mourinho, trouxe uma nova frescura. Não vamos cuspir no trabalho do Pochettino, ele levou o clube a outro nível, mas agora o nosso futuro é José Mourinho", vincou o médio francês à Europe 1. E acredita que "o 4º lugar ainda é possível", se se retomar o campeonato. "A certa altura tivemos muitas lesões, jogadores importantes indisponíveis. A equipa ficou em dificuldades. Mas é possível. Se tivermos a oportunidade de começar a liga novamente, vamos estar na máxima força."