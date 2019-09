Sissoko prolonga contrato com Tottenham até 2023

O médio francês Moussa Sissoko vai representar o Tottenham até 2023, após ter renovado contrato com o clube da liga inglesa, anunciaram esta sexta-feira os spurs.O futebolista campeão do mundo pela França, em 2018, chegou ao clube londrino proveniente do Newcastle, em 2016, tornando-se num elemento importante para a equipa orientada pelo argentino Mauricio Pochettino, que, em 2019, levou o Tottenham à final da Liga dos Campeões, perdida para o Liverpool (2-0).Após a assinatura do novo contrato, o médio gaulês mostrou-se "orgulhoso" e agradeceu a confiança depositada em si."É claro que estou muito orgulhoso por assinar um novo contrato com o clube, significa que o clube acredita em mim e está feliz com o que estou a fazer. Por isso, espero poder dar o meu melhor por muito tempo e conseguir alguns troféus", assinalou.