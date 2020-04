Sky Sports não pedirá reembolso se a Premier League for cancelada

A Sky Sports, uma das emissoras televisivas que detém os direitos da Premier League, não vai pedir o reembolso de cerca de 375 milhões de euros, caso a temporada seja cancelada. O responsáveis pela organização do principal campeonato de Inglaterra estimaram perdas de 766 milhões em devoluções às emissoras Sky, BT e estrangeiras. Assim sendo, mesmo chegando a acordo com a Sky, ainda sobram 343 milhões (BT cerca de 62 milhões de euros) que a Premier League terá de devolver a operadores estrangeiros. No entanto, a imprensa britânica revela que há muitas dispostas a negociar, mas que no final de contas as perdas em reembolsos podem ascender aos 152 milhões de euros.

Crise da Adidas desvalorizada

O Manchester United assume não ter receios devido à crise que a Adidas atravessa. A marca alemã é a fornecedora de equipamentos dos red devils, com um contrato na ordem dos 77 milhões de euros por ano. Apesar da confiança dos responsáveis do colsso inglês, recorde-se que a Adidas já falhou um pagamento de 1,7 milhões ao Flamengo, de Jorge Jesus, e também avisou outros clubes brasileiros para eventuais atrasos nas prestações em falta.