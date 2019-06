Slaven Bilic assume comando técnico do West Bromwich

Slaven Bilic, antigo selecionador croata e ex-treinador do West Ham, vai assumir o comando técnico do West Bromwich nas duas próximas temporadas, anunciou esta quinta-feira o clube da segunda divisão inglesa.





O West Bromwich foi quarto classificado na época regular do 'Championship' em 2018/19 e, depois, caiu nas meias-finais dos 'play-offs' de promoção, face ao Aston Villa, falhando, assim, o regresso à Premier League, da qual caiu em 2017/18 (20.º lugar).O treinador de 50 anos, que também já orientou os russos do Lokomotiv Moscovo e os turcos do Besiktas, tem como missão devolver o 'WBA' ao principal escalão do futebol inglês.