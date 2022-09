Slaven Bilic é o novo treinador do Watford

Watford FC confirms Slaven Bilic as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit. — Watford Football Club (@WatfordFC) September 26, 2022

O Watford anunciou esta segunda-feira que Slaven Bilic será o novo treinador do atual 10.º classificado do Championship. O técnico croata, de 54 anos, substitui Rob Edwards no cargo e assinou por época e meia com o clube inglês."Como em todas as decisões tomadas pela direção, acredito que esta mudança é do melhor interesse do clube. Sentimos que Rob [Edwards] teve tempo suficiente para nos mostrar a identidade da sua equipa, mas as exibições não se refletiram nas nossas ambições", confessou Gino Pozzo, dono do Watford."Agora devemos seguir em frente e, com Slaven Bilic, garantimos os serviços de um treinador experiente e que tem uma recente experiência de promoção à Premier League", frisou.Recorde-se que Bilic - estava sem clube desde que deixou os chineses do Beijing Guoan em 2021 - guiou o West Bromwich à Premier League em 2019/20. Em Inglaterra, o técnico treinou ainda o West Ham. Conta ainda com passagens pelos bancos de Al-Ittiahd, da Arábia Saudita, Besiktas, da Turquia, e da seleção croata.