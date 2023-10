Só lhe faltava esta: Comunidade LGBT entra em guerra com Harry Maguire

Harry Maguire parece um comboio desgovernado que acerta em tudo o que lhe passa à frente. Depois das más exibições, da saída do Manchester United que não conseguiu consumar e das recentes críticas ao treinador Erik ten Hag por o deixar no banco de suplentes, o central conseguiu arranjar mais confusão. E agora nem sequer foi com integrantes do futebol mas sim a comunidade LGBT inglesa.

Depois de Jordan Henderson ser assobiados pelos adeptos presentes em Wembley no amigável frente à Austrália (1-0), uma vez que decidiu rumar ao futebol árabe, onde os direitos das mulheres são desrespeitados e os gays e lésbicas são perseguidos, Maguire saiu em defesa do companheiro.

"Os verdadeiros adeptos ingleses não assobiam jogadores da seleção", atirou sem delongas, sofrendo agora com as repercussões da sua frase.

"Assobiar a própria equipa nunca é algo que um adepto deseja, mas mostra o sentimento forte que sentimos relativamente às escolhas do Jordan Henderson. É muito claro para todos que não é só a comunidade LGBT que está contra a decisão dele de seguir para a Arábia Saudita", registou um responsável da comunidade ao 'Daily Mail'.