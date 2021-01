Sol Bamba diagnosticado com linfoma não Hodgkin

Sol Bamba, defesa-central do Cardiff City, foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, um tipo de cancro hematológico. A informação foi avançada pelo próprio clube do internacional pela Costa do Marfim, afirmando que o experiente central (35 anos) já se encontra a realizar o tratamento da doença.





"Estamos tristes por informar os nossos adeptos que Sol Bamba foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin. Com o acompanhamento próximo da equipa médica do clube, Sol iniciou de imediato o tratamento de quimioterapia."Admirado por colegas de equipa, staff e adeptos na capital galesa, Sol iniciou a sua próxima batalha com positividade, ele que continuará a fazer parte da família Bluebirds. Durante o tratamento, Sol apoiará os seus companheiros de equipa nos jogos e os nossos jogadores mais jovens dentro da Academia, com quem continuará a desenvolver-se como treinador."Futuras atualizações sobre o processo do Sol serão transmitidas através dos canais oficiais do clube. Enquanto pedimos privacidade para ele e para a sua família, as mensagens de apoio destinadas ao Sol poderão ser enviadas para club@cardiffcityfc.co.uk "Estamos todos contigo, Sol", pode ler-se.