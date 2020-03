Solskjaer: «Manchester United está no caminho certo»

Ole Gunnar Solskjaer já pode respirar de alívio no comando técnico do Manchester United, depois das muitas críticas sofridas pelas exibições 'descoloridas' dos red devils. O técnico norueguês, de 47 anos, acredita que a equipa "está no caminho certo".





"Acredito que vamos ter sucesso, assim como acredito que estamos finalmente no trajeto que o Manchester United merece estar", considerou Solskjaer, em entrevista à revista 'Forbes'. O entusiasmo que tem rodeado a formação inglesa tem contagiado o plantel, já substancialmente diferente do deixado por José Mourinho, aquando da sua saída em dezembro de 2018. Para o norueguês, foram necessárias várias mudanças para colocar o United no rumo certo."Na altura senti necessidade de fazer muitas mudanças. Acabámos por assinar com quatro jogadores, perdemos uns tantos e tivemos de promover jogadores, vários jovens", lembrou o técnico dos red devils, que somaram frente ao LASK a 8ª vitória nos últimos 11 jogos, tendo apontado 29 golos e sofrido somente 2. "Não sei quanto dramáticas poderão ter sido essas mudanças. Precisávamos de certas peças para o puzzle e a verdade é que funcionou. Não se trata só de táticas, é também sobre os jogadores. Temos um grande staff e tenho uma filosofia que penso que o clube merece. Sou um red devil é penso que sei o que o clube precisa."As lesões de Pogba e Rashford foram um duro golpe para Solskjaer, que soube encontrar soluções. "Neste sucesso, não falo desses dois, pois não? Tenho de me focar nos que estão em condições físicas e nos que tenho. Houve oportunidade de alguns novos jogadores lutarem por um lugar na equipa. Faz parte do jogo haver lesões. Demo-nos bem sem alguns dos nossos jogadores de top esta época."