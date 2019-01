Solskjaer alcança melhor arranque da história do Manchester United

Quando em dezembro assumiu o comando técnico do Manchester United, em substituição de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer encontrou uma equipa à deriva, num posto de meio de tabela da Premier League e com vários problemas no seio do balneário. Apenas três semanas passaram desde a saída de Mourinho, mas Solskjaer foi rápido a deixar a sua marca. De tal forma que, com cinco vitórias em outros tantos encontros, o norueguês já registou o melhor arranque da história dos red devils, igualando aquilo que o lendário Sir Matt Busby fez em 1945/46.Um recorde com mais de 70 anos que foi igualado este domingo e que pode até ser superado na próxima semana, bastando para tal que os red devils continuem na senda vitoriosa e confirmem o favoritismo na receção ao Brighton. Se o fizerem, chegam à sexta vitória consecutiva na Premier League (será a sétima do norueguês, que também venceu num duelo da Taça da Liga), Solskjaer entra de imediato para a história e pode levar a direção a ponderar seriamente em mantê-lo no comando técnico para lá do final da temporada.É que o plano inicial passava mesmo por uma solução interina, para depois em 2019/20 se avançar para um outro nome, bem mais sonante, sendo Mauricio Pochettino visto como o mais forte candidato.