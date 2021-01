Solskjaer ataca árbitro: «Dois erros»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, atacou a arbitragem no final do encontro em que perdeu com último classificado da Premier League, o Sheffield United, em casa, por 2-1.





"No primeiro golo deles há falta. O Billy Sharp vai contra o De Gea. Na outra área, não existe falta para que anule o lance que deu em golo. Dois erros", salientou à 'BT Sport' lembrando que Maguire não fez falta sobre Ramsdale, numa situação em que Martial acaba por introduzir a bola na baliza do Sheffield United.No entanto, o técnico norueguês dos red devils também admitiu que a sua equipa não fez o suficiente para vencer o encontro."Aquela magia não apareceu, aquele extra no jogo. Eles defenderam bem, há que lhes dar mérito, mas nós não tivemos as melhores ideias ou soluções", acrescentou.Solskjaer também reclamou da falta de sorte: "Não era para ser. O segundo golo foi tão fortuito e nós tão permissivos. Muito suaves. Também deixámos de conseguir com a bola controlada e três ou quatro má decisões deixaram-nos com este resultado."