Solskjaer 'atira-se' a Mourinho: «Ganhar taças é só para alimentar o ego do treinador»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, lançou críticas aos seus antecessores, José Mourinho e Louis van Gaal, por apenas se terem concentrado em conquistar algum título e não no futuro do clube.





"Ganhar taças é só para alimentar o ego do treinador. Não é por se conquistar um troféu que podemos dizer: 'Estamos de volta'. É, gradualmente, progredir até ao topo da liga. Por vezes, os sucessos em taças podem esconder essa evolução", salientou o técnico da antevisão à partida da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, frente ao Milan, de Diogo Dalot e Rafael Leão. O primeiro jogo terminou com um empate (1-1).O técnico norueguês insistiu no facto de ter 'apanhado' a equipa num nível baixo de evolução. "Senti que havia uma reconstrução para se fazer. O campeonato é o nosso sustento e é aí que devemos provar se somos capazes ou não", destacou.José Mourinho conquistou a Liga Europa, a Taça da Liga e a Supertaça, enquanto Van Gaal venceu a Taça de Inglaterra, mas para Solskjaer isso significa pouco."Nas taças podes ter sorte ou não. Claro que pretendemos sempre ganhar. O futebol é assim, mas senti que havia muito trabalho por fazer", sublinhou.