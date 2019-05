Solskjaer cancelou reunião de final de época e deixou jogadores em fúria

O ambiente no Manchester United já não andava famoso em face dos resultados menos positivos e pior parece ter ficado na sequência do último encontro da temporada, que resultou em nova derrota, agora aos pés do despromovido Cardiff. Ora, para lá da insatisfação dos adeptos, que ficou bem patente na forma como visaram Paul Pogba após o encontro , também os próprios jogadores parecem partir com poucas razões para sorrir. E um dos culpados, segundo o 'The Sun', é o próprio treinador Ole Gunnar Solskjaer.Tudo porque, de acordo com aquele jornal, o técnico norueguês cancelou a reunião de final de temporada que estava marcada para terça-feira, na qual o plano passava por analisar o que correu menos bem ao longo dos últimos meses e também para serem feitas as despedidas de alguns jogadores que vão partir. Ora, para lá de não permitir este momento de contacto final, Solskjaer fez com que os seus jogadores tivessem adiado a sua partida para férias por causa dessa reunião (alguns queria partir logo após o encontro), que agora... não se vai realizar.Sem este encontro final, o reencontro do plantel está agora marcado para o início de julho, para o arranque dos trabalhos de pré-temporada.