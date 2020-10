Solskjaer: «Cavani já mostrou o que pode fazer, é muito inteligente e vai marcar golos»

Ole Gunnar Solskjaer mostra-se satisfeito com a estreia de Edinson Cavani pelo Manchester United. O uruguaio alinhou em apenas 32 minutos no empate a zero com o Chelsea, mas esteve duas vezes perto de marcar.





"Ele mostrou em poucos momentos o que pode fazer. Vai-nos dar presença na área. Houve aquela corrida ao primeiro poste, com aquele desvio que quase dava golo. Quase marcou outro também depois, quando o Thiago Silva fez aquele grande corte. Teria sido espectacular para ele", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.O norueguês não tem dúvidas de que Cavani vai marcar golos pelos red devils."Ele tem movimentos muito inteligentes, corre bem. É um avançado experiente e, quandolhe dermos mais a bola, tanto dentro como fora da área, ele vai marcar alguns golos para nós. Ele chegou e já teve uma grande influência nos treinos, mas sabemos que ele precisa de tempo de jogo para ficar em forma", concluiu.