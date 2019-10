Solskjaer com os dias contados no Man. United e até já falam em acordo com um novo treinador

A viver uma crise de resultados que poderá ser agravada no fim de semana, no duelo com o líder e rival Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer poderá estar a viver os seus últimos tempos enquanto técnico do Manchester United e de Itália chegam já informações que apontam para negociações avançadas com Massimiliano Allegri para assumir o cargo.De acordo com o 'Tuttosport', a direção dos red devils estará já "muito próxima" do entendimento com o antigo técnico da Juventus, oferecendo-lhe um contrato próximo dos 8 milhões de euros anuais. Por saber fica apenas se Solskjaer poderá ser salvo em caso de vitória no domingo ou se estará efetivamente apenas a prazo no comando do clube.De referir ainda que o jornal italiano vai mais longe no seu artigo e fala até de alguns jogadores que Allegri quererá levar já no mercado de inverno para o clube, nomeadamente Emre Can e Mario Mandzukic, dois futebolistas que atualmente representam a Juventus.Lembre-se que o Manchester United é apenas 12.º na Premier League, com 9 pontos conquistados em oito partidas, já a 15 do adversário deste fim de semana.