Solskjaer confia em Diogo Dalot

A saída de Ashley Young do Manchester United para o Inter levantou questões acerca de quem podia render o inglês, de 34 anos, nos red devils, mas Ole Gunnar Solskjaer garantiu que tem opções no plantel, entre elas Diogo Dalot. "O titular neste momento é Bissaka, que tem atuado a muito bom nível, mas temos alternativas que têm a minha confiança no plantel. O Timothy [Mensah] está de volta e teve boas prestações nas camadas jovens. O Diogo [Dalot] está a 100% e assim estou descansado", analisou o norueguês. Com a saída de Young, Maguire passa a ser o capitão do United.