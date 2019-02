Solskjaer define titulares... um mês antes do jogo

Técnico que devolveu o Manchester United a rota do sucesso (pelo menos os resultados iniciais dão essa esperança aos adeptos), Ole Gunnar Solskjaer parece estar inspirar-se naquilo que viu ao longo dos onze anos que esteve sob o comando de Alex Ferguson. A revelação foi feita pelo próprio, que em entrevista à Sky Sports admitiu que define as suas opções quanto à utilização dos seus jogadores com um mês de antecedência, tal como Ferguson fazia no seu tempo."Sei que o 'míster' era assim. Eu também tive a mesma abordagem quando estava no Molde. No Cardiff já era diferente, pois tínhamos de levar um jogo de cada vez, para tentar ganhar pontos aqui e ali. Mas agora posso planear com antecipação e tenho as minhas opções iniciais definidas com um mês de antecedência. Dependendo da forma também, tenho tudo mais ou menos escolhido", revelou o treinador norueguês.