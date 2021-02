Solskjaer: «Deveríamos ter tido o penálti e aí aposto no Bruno todos os dias da semana»

O nulo frente ao Chelsea deixou o técnico Solskjaer frustrado, em jogo a contar para 26ª jornada da Premier League. Em declarações ao site do Manchester United, o treinador norueguês dos red devils não deixou de apontar o dedo às decisões de arbitragem.





"Deveríamos ter tido o penálti, foi tão claro e acertado que não se consegue imaginar porque não foi dado, até mesmo quando disseram para ser verificado. Se calhar pensaram que a mão estava numa posição muito natural quando jogou a bola. Mas já foi... devíamos ter tido o penálti, isso é claro, e fico um pouco preocupado por não os termos, sobretudo depois de tanto ruído há um ou dois meses pelos que recebemos. Há um ponto em que os técnicos influenciam as arbitragens e não deveriam fazê-lo", explicou Solskjaer, ao site do Mancheste United, inconformado com o lance que envolveu o blue Callum Hudson-Odoi."Não estamos a conseguir marcar os golos suficientes, isso é uma certeza. Fora de casa, ter a ficha limpa é sempre bom mas o próximo passo desta equipa é vencer estes jogos e marcar golos. Precisávamos somar os três pontos, e claro, devíamos ter tido o penálti, no qual apostaria no Bruno todos os dias da semanas. Não tivemos boa qualidade no passe", lamentou o técnico norueguês."Agora vamos ter o Crystal Palace na quara-feira. Estou satisfeito com a energia, atitude dos jogadores, só é necessário um pouco de qualidade nos jogos grandes. Já o disse, defensivamente os rapazes fizeram tudo absolutamente perfeito... mas no ataque precisamos de um pouco de qualidade que chegará. A equipa está a melhorar", frisou.