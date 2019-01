Solskjaer e a 'denúncia' de Mourinho sobre o poder dos jogadores: «Os tempos estão a mudar»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, admitiu que os tempos estão a mudar mas não acredita que os jogadores tenham hoje mais poder num plantel, algo referido por José Mourinho, seu antecessor em Old Trafford, que sublinhou a necessidade de os técnicos serem protegidos pelos clubes . Questionado sobre se se deve lidar hoje com os jogadores de maneira diferente, Solskjaer respondeu de forma positiva."Penso que sim. Os tempos estão a mudar. Sou velho o suficiente para ter trabalhado com antigos jogadores e técnicos e por isso conheço esse tipo de jogadores e essa escola de treinadores. Mas sou novo o suficiente e tenho filhos, um com 18 anos, e trabalhei com jogadores mais novos. É uma era diferente", começou por dizer."Não diria que os jogadores têm agora mais poder, mas é diferente, devido a uma sociedade de redes sociais em que estão a crescer. Atualmente tudo está muito rapidamente no Twitter ou Facebook. Desde que não seja prejudicial, tudo bem, é a realidade em que vivemos", acrescentou o técnico dos red devils.Em todo o caso, Solskjaer acredita que os valores básicos do coletivo estão bem vivos: "Eles ainda mantêm os valores de uma equipa. Se querem ajudar a equipa, merecem estar aqui. Caso contrário não merecem. Esses valores e princípios não mudam".