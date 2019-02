Solskjaer 'imita' Cristiano Ronaldo: «Alexis Sánchez é como uma garrafa de ketchup»

Alexis Sánchez é um dos assuntos quentes que navegam em torno do Manchester United no momento. Depois das declarações dadas por Solskjaer após a fraca exibição do chileno frente ao PSG, onde parecia ter perdido a confiança no seu jogador, o treinador dos red devils veio a público defender o seu pupilo, tendo-o comparado a uma garrafa de ketchup, numa frase que fez lembrar a afirmação de Cristiano Ronaldo quando, em 2010, atravessava jejum de golos ao serviço da seleção portuguesa."Ele é muito talentoso, mas há coisas sobre as quais é preciso sentar e falar um pouco. Estou seguro de que, se ele conseguisse o golo de que tanto precisa, isso iria soltar a sua confiança. É como uma garrafa de ketchup da qual está difícil sair alguma coisa, mas, quando repentinamente sai, há logo muito ketchup", brincou o técnico norueguês, que se mostrou confiante de que o chileno ainda tem muito para dar ao futebol."É um homem com 30 anos, mas pode jogar durante muitos anos ainda. Está no clube há um ano, só estou com ele há dois meses, e ele teve lesionado durante a primeira parte desse período, portanto é injusto esperar que ele surja imediatamente na melhor forma. Estou certo de que veremos o melhor Alexis na ponta final da temporada", sentenciou.