Solskjaer lamenta 'frango': «De Gea sabe que devia ter defendido aquele lance 100 vezes em 100 tentativas»

Na derrota sofrida frente ao Chelsea (1-3) que ditou a eliminação do Manchester United da Taça de Inglaterra, Solskjaer fez alinhar De Gea em vez de Romero, guardião argentino habitual titular nos jogos da Taça. A aposta não foi feliz e o técnico do Manchester United saiu em defesa do espanhol.





"Não posso falar acerca da confiança do De Gea, mas psicologicamente é muito forte. Ele sabe que deveria ter defendido aquele lance 100 vezes em 100 tentativas, mas é futebol. Apostei nele e ele estava mentalmente preparado", disse o norueguês que quer acabar a época em beleza. "Não há tempo para nos queixarmos. Ainda temos dois jogos esta semana e depois temos a Liga Europa." Refira-se que o central Baily foi transportado ao hospital após choque de cabeça com o colega Maguire.