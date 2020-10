Solskjaer deixa Cavani de fora da Liga dos Campeões

Afinal Edison Cavani não vai estrear-se com a camisola do Manchester United no jogo com o PSG, amanhã, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O avançado uruguaio, que reforçou os red devils nos últimos dias do mercado de verão, não foi convocado por Ole Gunnar Solskjaer para a deslocação a Paris, segundo avança o jornal 'The Sun', que esteve no aeroporto de Manchester a acompanhar a partida da equipa para a Cidade Luz. O capitão Harry Maguire também ficou de fora.





Cavani teve de cumprir 14 dias de isolamento quando chegou a Inglaterra, pelo que não teve muito tempo para trabalhar com os novos companheiros. Essa terá sido, aliás, a principal razão para o técnico não chamar o avançado.Recorde-se que Mbappéuruguaio ao Parque dos Princípes. "Ele agora não é um nós", disse o francês.