Solskjaer: «O Manchester United tem planos para este mercado de inverno»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, não está preocupado com o mercado de inverno, pois tem a certeza de que o plantel vai receber reforços."Tenho a certeza de que o clube tem planos para esta janela de transferências. Provavelmente esses planos já vêm do verão ou até da época passada. A estrutura do clube é fenomenal e estou certo de que têm os alvos definidos. Estou aqui para dar a minha opinião e de certeza que vamos sentar-nos, eu e [o vice-presidente] Ed Woodward, se tiverem alguma coisa debaixo de olho", comentou.Além disso, Solskjaer quer continuar a melhorar o rendimento dos jogadores que tem atualmente à disposição: "Estou aqui para trabalhar com aqueles que cá estão. Têm jogado bem e enquanto assim for, merecem que lhes deem uma oportunidade. Esse é o meu trabalho, melhorar os aspetos coletivos e individuais da equipa".