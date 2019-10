Solskjaer pediu saída de nove jogadores mal chegou ao Manchester United

Há menos de um ano no comando técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer não tem vivido um arranque de temporada particularmente famoso e a situação não aparenta ter perspetivas para melhorar no futuro próximo. O momento é complicado e mais poderá ficar após a revelação feita esta terça-feira pela BBC Sport, que num longo trabalho dá conta dos pedidos iniciais do norueguês mal chegou ao clube em dezembro do ano passado, inicialmente como técnico interino após a saída de José Mourinho.A de maior destaque prende-se com o facto de o norueguês ter pedido desde logo a Ed Woodward para se ver 'livre' de nove jogadores do seu plantel de então, num claro movimento de revolução nos quadros red devils. Sem apontar nomes, o artigo da BBC revela apenas que três desses jogadores saíram a título definitivo (terão sido eles Marouane Fellaini, Antonio Valencia e Romelu Lukaku), enquanto que outros dois saíram a título de empréstimo (Alexis Sanchez e Chris Smalling).Operadas essas saídas, os red devils gastaram mais de 170 milhões de euros no recente mercado nas aquisições de Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka e Daniel James, mas os resultados da reformulação operada pelo norueguês tardam em chegar e o seu futuro no comando dos red devils está cada vez mais em perigo. Especialmente devido ao 12.º posto na Premier League e às cinco partidas consecutivas sem vencer...