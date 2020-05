Solskjaer: «Prefiro ver um buraco na equipa do que um idiota»

Ole Gunnar Solskjaer realçou a evolução da equipa, realçando que a grande mudança para o ano passado está na mentalidade dos jogadores de Manchester United.





Manchester United elege equipa tipo de Alex Ferguson: Ronaldo nem no banco está



Manchester United elege equipa tipo de Alex Ferguson: Ronaldo nem no banco está

"Prefiro ver um buraco na equipa do que um idiota. A personalidade é tão importante. Somos uma equipa num ambiente de equipa. Queres que os jogadores tenham um pouco de ego mas eles têm de ser capazes de adaptar-se. Em março de 2019, eles estavam física e mentalmente cansados e tínhamos lesões. Os jogadores começaram com pensamentos negativos, enquanto agora o pensamento é positivo."O técnico que foi contratado em 2018 garante que na primeira época teve de lidar com "maçãs podres": "Havia outras coisas de que eu não gostava na época passada, algumas agendas pessoais, que não puderam ser resolvidas até ao verão. Haverá sempre jogadores que querem jogar mais no futebol, mas, se uma equipa quiser ser bem-sucedida, então os jogadores têm de estar disponíveis em tempos diferentes. Sinto que nesta equipa não há uma maçã podre". Recorde-se que Solskjaer dispensou nomes como Romelu Lukaku e Alexis Sanchez no verão passado verão.Com a chegada do norueguês, o Man. United começou a somar bons resultados e parecia relançado. No entanto, o percurso foi descendente e a época terminou com quatro derrotas e dois empates em seis jogos."Quando ganhas, tudo é fácil. É quando encontras tempos difíceis que podes ver quem queres e quem tem a mentalidade certa. Não vimos isso até depois de Paris [vitória por 3-1 frente ao PSG], quando entrámos numa série menos boa. Foi aí que eu vi com quem podia construir uma equipa de sucesso e a longo prazo. Precisas de ter alguns egos no futebol, mas a equipa tem de estar em primeiro", garantiu o técnico.Antes da paragem, o Manchester United somou 11 jogos sem perder. Os red devils estão em quinto lugar, a três pontos do Chelsea e de um lugar na Liga dos Campeões.