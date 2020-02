Solskjaer 'resguarda' Bruno Fernandes e elogia: «Entra e faz imediatamente a diferença»

Solskjaer resguardou exageradamente Bruno Fernandes e quem pagou a fatura foi o Manchester United, que ainda assim alcançou um auspicioso empate (1-1) diante do Brugge na Bélgica. O craque rendeu o compatriota Dalot aos 81 minutos, numa altura em que a equipa inglesa somava oito remates. Daí até ao apito final rubricou mais oito tiros. Apesar de ter alinhado durante pouquíssimo tempo, Bruno realizou quatro disparos (todos eles bloqueados, diga-se), finalizando a partida como o elemento mais rematador dos red devils.





Solskjaer elogiou-o, claro. "O Bruno entra e faz imediatamente a diferença. Temos vindo a lançá-lo com calma, pois ainda há muitos jogos importantes até ao final da época", assinalou o técnico do United, mostrando-se otimista em relação ao apuramento para os ‘oitavos’.Bruno Fernandes protagonizou, através das redes sociais, um episódio engraçado antes da partida. O Instagram oficial da Liga Europa lançou uma pergunta: "Será que Bruno irá marcar esta noite?" O do Brugge respondeu: "Não! Desculpem lá..." Bruno publicou a seguir: "Vemo-nos mais tarde..."E o jogo? Dennis (15’) inaugurou o marcador na sequência de um pontapé de baliza de Mignolet. Viu Romero fora da área e fez-lhe um chapéu. Desde setembro de 2015 que um guardião não efetuava uma assistência na Liga Europa. Guilherme (Lokomotiv Moscovo) fora o último a fazê-lo... ante o Sporting. "Não fazia ideia que isso já não sucedia há tanto tempo", disse Mignolet. Martial (36’) igualou o desafio, após um arremesso de linha lateral, com uma aceleração que rasgou a defesa do Brugge. O United reforçou o favoritismo na eliminatória!Bruno Fernandes ficou frustrado por o Manchester United não ter conseguido melhor do que uma igualdade na visita à Bélgica. "Sinto-me desapontado por não ter alcançado uma vitória diante deste difícil adversário. Agora é hora de voltar a focar-me na Premier", escreveu o luso no Instagram.