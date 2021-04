Solskjaer ataca VAR: «Estão a matar o jogo»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Man. United, estava satisfeito com a vitória por 3-1, em casa do Tottenham, mas lançou críticas à atuação do VAR. Em Inglaterra, a contestação à tecnologia começa a subir de tom e, nesta partida, os dois técnico apresentaram argumentos contra as decisões.





"Estão a matar o jogo. Está a desaparecer. Foi um erro claro e o árbitro ainda foi ver, mantendo o erro. O golo foi limpo", destacou à 'Sky Sports', ao analisar um golo anulado à sua equipa, com o resultado ainda em 0-0, depois de McTominay ter colocado a mão na face de Son.Solskjaer ainda se atirou aos jogadores dos spurs: "Não podem ser condescendentes. Se o meu filho ficasse três minutos no chão e precisasse da ajuda dos dez companheiros para se levantar, não lhe dava de comer nessa noite."No entanto, o treinador dos red devils, assumiu que esse lance foi motivador para os seus jogadores."Acabou por nos motivar. Os jogadores estiveram muito bem. Todos os golos que marcámos foram excelentes. O Cavani demonstrou porque tem a camisola número 9", sublinhou e sobre o futuro do avançado uruguaio no clube, acrescentou: "Se decidir no final desta época, só temos de agradecer o facto de nos ter ajudado nesta. Se decidir ficar, vamos ficar contentes."