Solskjaer: «Temos a consistência e a mentalidade vencedora»

Bruno Fernandes mantém um registo virtualmente perfeito da marca dos 11 metros – nas últimas 20 tentativas, apenas Miguel Soares, em 2018, pelo Loures, conseguiu travar um remate do médio português. Esta eficácia ajudou o Man. United a recuperar 14 pontos ao Leicester desde a estreia do internacional português pelos red devils e Solskjaer era um treinador com sentido de dever cumprido.

"Estou radiante. Conseguimos um lugar na Champions, depois de termos estado atrás de tantas equipas. Temos a consistência e a mentalidade vencedora. Estamos a construir um grupo do qual nos podemos orgulhar", revelou o técnico norueguês. "Já tinha dito aos rapazes que, independentemente do que acontecesse, já teríamos vencido. Mas estes jogadores mostraram a sua qualidade e parecemos cada vez mais uma equipa do Manchester United em campo", frisou.