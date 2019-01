Solskjaer viu um "Manchester United clássico" e recordou Cristiano Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer mostrou-se muito satisfeito com a prestação do seu Manchester United esta sexta-feira, diante do Arsenal. Os red devils eliminaram os gunners na Taça de Inglaterra e o treinador falou num United "clássico", lembrando, entre outros, Cristiano Ronaldo."Hoje já fomos mais equipa. Estivemos mais organizados. Trabalhámos bem a defender e a contra-atacar. O Manchester United é contra-ataque - Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ji Sung-Park - , marcámos muitos golos em casa do Arsenal ao longo dos anos. Foi um grande passo, houve enormes melhorias desde o jogo com o Tottenham. Seria fácil ficar entusiasmado e falar já do futuro, mas temos somente de trabalhar e pensar no jogo seguinte", referiu.O técnico dos red devils não se cansou de elogiar os seus pupilos após mais uma vitória. De resto, ainda não conheceu outro resultado desde que assumiu o comando técnico da equipa, depois da saída de José Mourinho."Tive dores de cabeça para escolher a equipa, porque o plantel está cheio de bons jogadores. Cabe-nos escolher a equipa e a tática certas. Agora temos de descansar porque vêm aí grandes jogos. Mas estamos frescos", concluiu.