Solskjaer volta a elogiar Bruno Fernandes: «Chegou e impressionou toda a gente»

Solskjaer continua a desfazer-se em elogios a Bruno Fernandes. E não é caso para menos já que desde a chegada do médio, o Manchester United ainda não somou qualquer derrota. Na antevisão ao jogo frente ao Club Brugge, para a Liga Europa, o técnico dos red devils voltou a falar do ex-Sporting.





"O Bruno veio dar-nos aquele Fator X que não tínhamos. Ele gosta de fazer passes frontais e assumir o risco, algo que um jogador do Manchester United deve fazer. A imaginação e visão de jogo dele estão uns segundos à frente de muitos jogadores. É uma das forças dele saber o que quer fazer, pode mudar de ideias numa fração de segundo. Esse controlo tem sido importante", referiu o norueguês.Bruno Fernandes foi eleito o homem do jogo em quanto dos três jogos realizados com a camisola do Manchester United. Na última partida, acabou por rubricar a melhor exibição com um golos e duas assistências, na vitóriados red devils diante do Watford."Penso que o Bruno apenas pode melhorar por vir para uma liga mais forte, com adversários mais fortes e companheiros de equipa mais fortes. Chegou e impressionou toda a gente, mas não quero pôr limites naquilo que ele pode fazer", analisou.